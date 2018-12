Film-Highlights des Jahres 2019

Super-Bösewicht Joker bekommt einen eigenen Film, die nächste "Star Wars"-Trilogie wird abgeschlossen, Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu sind in einem Udo-Jürgens-Musical zu sehen - das neue Kinojahr kündigt sich bereits mit einigen Hits an.



Der US-Regisseur Tim Burton ist für seine fantasievollen und oft auch etwas schrägen Werke wie "Nightmare before Christmas" bekannt. Nun hat er sich einen Klassiker vorgenommen und bringt die Geschichte um den fliegenden Elefanten "Dumbo" auf die große Leinwand - mit Stars wie Colin Farrell, Michael Keaton und Lars Eidinger.



Das Werk soll im April in die Kinos kommen; zuvor steuert Hollywood traditionell noch auf die Oscarverleihungen zu - "Green Book" über die ungewöhnliche Beziehung zwischen einem weißen Chauffeur (Viggo Mortensen) und einem afro-amerikanischen Musiker (Mahershala Ali) scheint einer der ganz heißen Kandidaten im Preisrennen zu sein (Start 31.1.). Doch das Kinojahr 2019 hat noch mehr zu bieten. Eine Auswahl mit fünf weiteren Highlights:



- "Ich war noch niemals in New York": Schon als Musical war es auf der Bühne ein Hit, nun folgt die Kino-Version. Der Musikfilm (Kinostart 24.10.) soll laut Produktionsangaben "die 20 beliebtesten Udo-Jürgens-Songs umfassen". Außerdem konnte ein star-trächtiges Ensemble gewonnen werden: In den Hauptrollen sind Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu zu sehen, außerdem spielen Katharina Thalbach, Michael Ostrowski und Uwe Ochsenknecht mit. Regie führte Philipp Stölzl, der bereits mit "Der Medicus" Erfolge feierte.