Film über Fußballstar Toni Kroos

Aus der Provinz auf den Fußball-Olymp - Die steile Karriere von Toni Kroos wird als Dokumentation auf die Leinwand gebracht.



Der Weg des Fußballweltmeisters Toni Kroos (28) aus dem vorpommerschen Greifswald zu Real Madrid soll nächstes Jahr als Dokumentarfilm in die Kinos kommen. Die Kölner Produktionsfirma Broadview TV arbeitet an einem 100-minütigen Film.