Film über Torhüter: Nur einer kann zwischen den Pfosten stehen

Ein Torhüter kann mit einer gelungenen Parade zum großen Held werden oder mit einem Patzer zum großen Verlierer. Die Doku "Die Nummer Eins" versucht, diese Herausforderung genauer zu beleuchten. Präsentiert wird unter anderem ein selbstkritischer Oliver Kahn.



Kann Manuel Neuer in Russland spielen? Zwischen dem Ende der Bundesliga-Saison und dem Beginn des Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft in Eppan in Südtirol stand diese Frage im Mittelpunkt. Denn die Position im Tor, als Nummer eins, sie ist eine besondere. "Wenn Du ein super Torhüter sein willst, musst Du verrückt sein", sagt Sepp Maier, der als deutscher Torwart in den 1970er Jahren Welt- und Europameister wurde. Das Erste widmet den Männern zwischen den Pfosten am Freitag (22.00 Uhr) die 90-minütige Dokumentation "Die Nummer Eins - Deutschlands große Torhüter" - und behandelt dabei die psychische Belastung der Schlussmänner.