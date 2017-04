Film- und Medienstiftung NRW: 8 Mio. Euro für 31 Projekte

8 Millionen Euro stiftet die Film- und Medienstiftung NRW für insgesamt 31 Projekte. Darunter sind die Neuinterpretation von Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" oder die Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller "Der Junge muss raus".



In ihrer 60. Sitzung beschloss die Film- und Medienstiftung NRW, 31 Projekte mit über 8 Mio. Euro zu fördern. Dabei gehen 4,49 Mio. Euro an zehn Kinofilme, 2,7 Mio. Euro sind für drei TV-Serien, bzw. –Mehrteiler gedacht und 370.000 Euro sollen drei Dokumentarfilme zu Gute kommen. 60.000 Euro gehen in die Entwicklung von drei Drehbüchern und 45.000 Euro werden für die Vorbereitung eines dystopischen Spielfilms bereitgestellt. Außerdem sind 75.000 Euro für ein Modellprojekt eingeplant. Mit 270.000 Euro werden neun Filme beim Kinostart unterstützt. Auch eine Kinowiedereröffnung wird gefördert. Sie erhält 39.000 Euro.