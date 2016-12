Film- und Medienstiftung NRW fördert sieben Abschlussarbeiten

Die Film- und Medienstiftung NRW will sieben Abschlussarbeiten von Studenten der drei Filmhochschulen in NRW mit 130.000 Euro fördern.



Die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen fördert sieben Abschlussarbeiten mit insgesamt 130.000 Euro. Das beschloss die Stiftung in ihrer achten Sitzung zum Programm "Förderung von Abschlussfilmen". Gefördert werden Studentinnen und Studenten der Kölner Kunsthochschule für Medien KHM, der Hochschule Macromedia und der FH Dortmund.