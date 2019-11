Filme ganz ohne Schauspieler? Emmerich hat Zweifel

Regisseur Roland Emmerich (63) glaubt nicht, dass animierte Filme in Zukunft ganz ohne Menschen auskommen - unter anderem aus einem ganz banalen Grund.



In einem Animationsfilm übernehme auch heute und seiner Ansicht nach auch in Zukunft in Zukunft stets noch ein Schauspieler die Stimme. "Ob das jetzt ein "Lego"-Film ist oder eine fünfte Fassung von "Toy Story", sagte Emmerich der Deutschen Presse-Agentur.