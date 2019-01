Filme im Autokino sehen - wo geht das in Deutschland noch?

Feierabendzeit ist Filmzeit. Auch wenn der Fernseher im Wohnzimmer immer größer wird und optimal ausgerichtet ist, lässt sich das typische Kinofeeling nicht ersetzen, welches in Deutschland noch etwa 20 Autokinos anbieten.



Die besondere Atmosphäre eines Autokinos ist durch nichts zu ersetzen. Tausende Besucher geben jährlich den noch existierenden Standorten trotz modernster Heimtechnik weiterhin recht. Das Auto abstellen und es nicht einmal verlassen müssen, Drinks und Popcorn serviert bekommen und Leinwandklassiker oder neue Kinofilme genießen. Neben festen Standorten haben sich auch wechselnde Auto-Kino-Veranstaltungen etabliert. Möglich gemacht wird dies durch “Airscreen”. Die Kinoleinwand ist aufblasbar und mobil.



Feste Standorte für Autokinos in Deutschland:



Prora (Rügen)

Zwickau

Aschheim

Porz (Köln)

Gravenbruch (Frankfurt)

Berlin

Kornwestheim (Stuttgart)

Kinofeeling am Ostseestrand kann in Prora auf Rügen erlebt werden. Unweit von Binz gelegen, ist das Autokino während der Sommermonate ein beliebtes Ausflugsziel. Der Eintritt kostet sechs Euro. In den Wintermonaten bleibt das Autokino auf Rügen geschlossen.Im sächsischen Zwickau werden die Gäste während der Filmvorführungen bewirtet. Damit es dabei nicht zu langen Wartezeiten kommt, ist die Bedienung auf Inline-Skatern unterwegs. Das Autokino in Aschheim bei München verfügt über zwei Leinwände und kann bis zu 850 Autos aufnehmen. In Köln Porz können bis zu 1.000 Autos vor der Leinwand parken.Das Autokino Gravenbruch zählt zu den ältesten Einrichtungen dieser Art in Europa. Das Autokino verfügt über zwei Leinwände und konnte im Laufe seiner Geschichte bereits hunderttausende Besucher für sich verbuchen.