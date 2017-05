Filmfest Cannes startet: Eröffnung mit Marion Cotillard

Glamour auf dem roten Teppich: Zum Auftakt der Filmfestspiele in Cannes werden Stars wie Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard und Mathieu Amalric erwartet.



Mit zahlreichen Stars wird am Mittwochabend das Filmfestival Cannes eröffnet. Zum Auftakt wird das französische Liebesdrama "Les Fantômes d'Ismaël" mit Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard und Mathieu Amalric gezeigt. Die Darsteller werden neben Regisseur Arnaud Desplechin auf dem roten Teppich des Festivalpalastes erwartet - genauso wie die diesjährige Wettbewerbs-Jury: Unter Vorsitz des Spaniers Pedro Almodóvar gehören auch die deutsche Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann") sowie die US-amerikanischen Schauspieler Jessica Chastain und Will Smith zu den Jury-Mitgliedern.