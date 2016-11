Filmhighlights im Weihnachtsprogramm bei Sky

Sky feiert Weihnachten unter anderem mit Kaiserin "Sissi", "The Jungle Book" und dem Film "Victoria". Außerdem werden die Highlights aus 2016 gezeigt - so soll für jeden das Richtige dabei sein.



Bei der Sonderprogrammierung zu Weihnachten bei Sky soll für alle Zuschauer etwas dabei sein. Neben dem Filmklassiker "Sissi" wird beispielsweise "The Jungle Book" und "Victoria" gezeigt. Unter dem Motto "Best of 2016" werden bei Sky Cinema Hits HD außerdem täglich zwei Highlights gezeigt.