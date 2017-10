Filmtastic ab sofort bei Rakuten TV

Filmtastic kann ab sofort auch auf Rakuten TV abonniert werden. Zum Preis von 3,99 Euro gibt es von Filmemachern empfohlene Blockbuster, Kultfilme und Geheimtipps.



Der kuratierte Spielfilm-Kanal der Tele München Gruppe (TMG) Filmtastic ist nun auch auf Rakuten TV im Abo erhältlich. Damit öffnet sich der Channel einem größeren, filmaffinen Publikum in Deutschland und Österreich. Rakuten TV stellt Filmtastic für alle Nutzer zum Preis von 3,99 EUR pro Monat auf dem Desktop, mobil und auf dem Smart TV zur Verfügung.