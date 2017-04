Finale Staffel "The Leftovers" im April auf Sky

Parallel zur US-Ausstrahlung laufen die letzten acht Episoden von Damon Lindelofs Mysteryserie "The Leftovers" ab Mitte April zunächst auf den Mobildiensten von Sky. Voraussichtlich im Juli zeigt Sky Atlantic HD dann die deutsche Version.



"Rätselhaft, spirituell und hoch emotional: wer sich auf die außergewöhnliche HBO-Dramaserie 'The Leftovers' einlässt, kommt nicht mehr davon los", so beschreibt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland, die Mysteryserie und ergänzt: "Die letzten acht Episoden von 'Lost'-Mastermind Damon Lindelof versprechen noch einmal atemlose Spannung bis zum erlösenden Ende."