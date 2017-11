Finale Staffel des "Club der roten Bänder" startet

Vox schickt ab dem 13. November den "Club der roten Bänder" auf die Suche nach ihrem Platz im Leben. Nach den vielen gemeinsam erlebten Tiefschlägen und Höhenflügen stehen nun Zeiten des Umbruchs bevor.



Ab Montag, 13. November gehen immer montags um 20.15 Uhr Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung), Toni (Ivo Kortlang), Alex (Timur Bartels), Hugo (Nick Julius Schuck) und Emma (Luise Befort) gemeinsam auf Sendung. Fans können die ersten beiden Folgen der finalen Staffel bereits am kommenden Freitag ab 17 Uhr bei TV Now Plus schauen.