Finale Staffel von "Good Wife" startet bei Fox

Fox zeigt die siebte und finale Staffel der Dramaserie "Good Wife". Verstärkung bekommt der Cast in den neuen 22 Folgen durch "Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan.



Die Zeichen im Leben der Staranwältin Alicia Florrick stehen auf Sturm. In der siebten Staffel der Fox-Serie "Good Wife" liegt ihre hoffnungsvoll gestartete politische Karriere in Scherben. Ihre Ernennung zur Oberstaatsanwältin ist an einem Wahlskandal gescheitert. Ohne eigene Kanzlei steht sie erst mal vor dem Nichts.