Finale der Leichtathletik-WM auf ARD und ZDF

Die Leichtathletik WM in London nähert sich ihrem Ende. Das Highlight am Wochenende wird das letzte Rennen von Sprintstar Usain Bolt sein.



Ein letztes Mal noch wird Usain Bolt auf der große Bühne der Leichtathletik antreten, um danach in den verdienten Ruhestand zu gehen. Am Samstagabend steht das Finale der 4x100-Meter-Staffel an. Das ZDF überträgt ab 20. 15 Uhr live.