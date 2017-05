Finaler Trailer zu "Spider Man: Homecoming"

Bald ist es so weit - Peter Parker, alias Spider Man, wird wieder auf der großen Kino-Leindwand seine Netze spinnen. Der Countdown wird verkürzt durch den finalen Trailer. Das Filmposter erntet Spott.



Der letzte Trailer zu "Spiderman: Homecoming" ist raus. Die Beziehung vom Spinnenheld zu seinem Mentor Iron Man wird darin noch einmal näher beleuchtet. Der eiserne Held Tony Stark, wird wie in der Avenger-Franchise und den eigenen Filmen gespielt von Robert Downey Jr..