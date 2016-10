"Findet Dorie": Rekord bei Kino-Besucherzahlen

Nach ihrem Auftritt in "Findet Nemo" bekommt die Paletten-Doktorfisch-Dame Dorie ihren eigenen großen Kino-Film und legt mit "Findet Dorie" gleich den besten Wochenend-Start eines Films in Deutschland hin.



Traumstart für Dorie: Der vergessliche Zeichentrick-Fisch hat mit "Findet Dorie" den besten Wochenendstart eines Films in diesem Jahr in Deutschland hingelegt. 875.948 Besucher sahen die Abenteuer der Paletten-Doktorfisch-Dame zwischen Donnerstag und Sonntag, wie Media Control am Dienstag mitteilte. Das bedeutet mit großem Abstand den Spitzenplatz der deutschen Kinocharts.



Einschließlich des Feiertags am Montag seien es sogar 1,2 Millionen Besucher gewesen, berichtete die Walt Disney Company Deutschland ergänzend. Damit seien 10,7 Millionen Euro eingespielt worden. Weltweit habe das Abenteuer aus der Animationsschmiede Pixar bislang 986 Millionen US-Dollar (882 Millionen Euro) verdient.