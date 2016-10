"Findet Dorie": Zweite Woche auf Platz 1 der Kinocharts

Auch in der zweiten Woche kann der "Findet Nemo"-Nachfolger den ersten Platz der Kinocharts behalten. "Findet Dorie" konnte sogar das beste zweite Wochenende des laufenden Kinojahrs einfahren.



"Findet Dorie" läuft mittlerweile zwei Wochen in den deutschen Kinos und kann auch in Woche zwei den ersten Platz der Kinocharts verteidigen. Allein am Wochenende sahen 578.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film. Das bedeutet, dass der Film an einem Wochenende 5,02 Millionen Euro eingespielt hat und unangefochten der meistgesehene Film derzeit ist.