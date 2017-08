Fingerabdruck und sofort: Einfacher Geld verschicken?

Was Apple Pay schon vormacht, nur leider nicht in Deutschland: Fingerabdruckgesicherte Zahlungen. Mittels "The KEY" könnte das bald noch einen Schritt weiter gehen.



Die DPPM Holdings hat zusammen mit der Tochter Tech Monia eine Technologie entwickelt, mittels der sofort, international und lediglich mit dem Fingerabdruck verschlüsselte Zahlungen durchgeführt werden können. Das sei unabhängig davon, in welchem Land man selbst oder der Empfänger lebe oder welche Karte man besitze. Meldungen zu diesem Thema

Zudem ist das noch nicht mal teuer: Für eine Überweisung, egal ob im In- oder Ausland, würden so nur 30 US-Cents fällig werden. Das Ganze nennt man "The KEY" und wurde von Tech Monia entwickelt. Der "KEY" sei ein einzigartiger Schlüssel, der sowohl Informationen über Person und Konto als auch die Unterschrift enthalte.



Gründer und CEO Alireza Dehghan nennt es "eine Bank für die ganze Welt". DPPM wolle zudem mit Banken und Regierungen zusammenarbeiten. Des Weiteren wolle man die "Finanztelekommunikation zwischen Banken im In- und Ausland sowie virtuelle Währungen wie Bitcoin und andere Blockchains im Allgemeinen lahmlegen".

