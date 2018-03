Firefox macht Surfen mit Facebook Container sicherer

Der Skandal um den Missbrauch der Daten von Millionen Facebook-Nutzern ist in aller Munde. Der Konzern hat hierzulande mittlerweile nach einem Gespräch mit Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) Besserung gelobt.



Darauf will sich Mozilla nicht verlassen und hat ein Add-On für Firefox entwickelt. Der Facebook Container basiert auf einer Technologie, an der Mozilla schon seit einigen Jahren arbeitet. Mit dem Tool können die die Nutzer ihre Einstellungen für die Privatsphäre und Sicherheit besser verwalten.