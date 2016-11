"Fitness-Race" bringt Bewegung ins Spiel

Die neue Spiele-App "Fitness-Race" ermuntert den Spieler dazu, sich zu bewegen und dabei berühmte Orte auf der ganzen Welt als 3D-Landschaft zu erspielen. Allerdings vorerst nur für das iPhone.



Von wegen, wer zockt, sitzt nur daheim vor dem PC oder der Konsole. Das Smartphone hat schon hinreichend bewiesen, dass mit Apps Bewegung ins Spiel kommt. Darauf setzt auch die Spiele-App "Fitness-Race". Denn damit sollen Spiele-Apps ein ganz neues Move2Play-Level erreichen. Seit Dienstag ist "Fitness-Race" im App-Store von Apple kostenlos erhältlich und zeigt: Wer gewinnen möchte, muss sich bewegen.