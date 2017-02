"Fleabag": Amazon stellt neue Eigenproduktion bereit

Der Video-on-Demand-Anbieter Amazon bringt eine weitere Eigenproduktion an den Start. In "Fleabag" dreht sich alles um ein Ekelpaket, das man lieb haben muss.



Als Ekelpaket, das man lieb haben muss, wird die Protagonistin des neuen Amazon Originals "Fleabag" beschrieben. Im modernen London setzt sich diese mit Witz, Herz und überaus trockenem Humor mit Themen wie Wut, Sexualität und Trauerbewältigung auseinander - und stößt dabei nicht immer auf Wohlwollen.