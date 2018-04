Florian Plettenberg wechselt von "Bild" zu Sport1

Sport1 vermeldet einen Neuzugang: Florian Plettenberg wird der neue Chefreporter Digital. Die neue Personalie ist Folge des Ausbaus des Digitalbereiches des TV-Senders.



Ab 1. Mai wechselt Florian Plettenberg den Schreibtisch. Bisher arbeitete der 30-Jährige bei Axel Springer, wo er zuletzt Redakteur bei der "Bild"-Zeitung in München war. Dort arbeitete er im Ressort Sport. Bei seinem neuen Arbeitgeber, Sport1, soll er als Chefreporter Digital eingesetzt werden.