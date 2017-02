"Fluch der Karibik": Neuer Trailer zum fünften Teil

Schon bald wird die "Fluch der Karibik"-Reihe um einen fünften Teil erweitert werden. Natürlich wieder mit Johnny Depp alias Captain Jack Sparrow, der sich aus dem nächsten großen Unheil winden muss. Ein neuer Trailer soll die Vorfreude steigern.



Disney hat während des Super Bowls einen neuen Trailer zu "Fluch der Karibik - Salazars Rache" präsentiert. Johnny Depp wird einmal mehr in seine Paraderolle als Captain Jack Sparrow schlüpfen und stolpert unversehens ins nächste Abenteuer.