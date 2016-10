Fluch der Karibik: Teaser für Teil 5 erschienen

Disney's Piraten-Reihe "Fluch der Karibik" ist zurück. Im fünften Teil sinnt Jack Sparrows Erzfeind Salazar auf Rache. Der Geister-Kapitän macht sich im eben erschienen Teaser auf die Suche nach Captain Jack alias Johnny Depp.



Vor über fünf Jahren war Johnny Depp das letzte Mal als Captain Jack Sparrow auf großer Leinwand zu sehen. Nach "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" kommt nun der nächste Teil der Fluch-der-Karibik-Reihe. Im fünften Teil kehrt Jack Sparrows Erzfeind Salazar zurück und will Rache. Er und eine Crew von Geister-Piraten entkommen dem Bermudadreieck, in dem sie bisher festgehalten wurden. In "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" wollen sie sich an allen lebenden Piraten rächen. Im eben erschienen Teaser sucht Salazar nach Jack Sparrow. Von ihm fehlt in dem kurzen Film allerdings jede Spur.