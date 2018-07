Flucht ganz sicher und legal: ARD-Doku über humanitäre Korridore

Ganz Europa streitet darüber, wie die Migrationskrise zu lösen ist. Christliche Organisationen haben ihre eigene Antwort gefunden. Die ARD zeigt, wie es wenige Auserwählte ohne Schlepper und Boote nach Europa schaffen.



Die Migrationsfrage hat Europa in diesem Sommer vor eine Zerreißprobe gestellt. Während Politiker auf europäischer Ebene um eine Lösung der Krise ringen, bringen christliche Organisationen einige Menschen ganz legal nach Italien. Die ARD zeigt an diesem Montag um 23.30 Uhr in der Dokumentation "Legal, sicher, christlich - Fluchthilfe im Namen des Papstes", wie humanitäre Korridore geschaffen wurden und was sie für die Menschen, die davon bislang profitiert haben, bedeutet.