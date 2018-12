Flug zum Merkur: BepiColombo zündet erfolgreich Ionen-Triebwerke

Die europäisch-japanische Raumfahrtmission zum Planeten Merkur verläuft weiter nach Plan. Am Montag kurz vor 14 Uhr (MEZ) zündeten erstmals die Ionen-Triebwerke der Raumsonde BepiColombo.



Das bestätigte das Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) in Darmstadt. Nach Berechnungen der Esa wird die 6,40 Meter hohe und 4,1 Tonnen schwere Raumsonde mit ihren beiden Satelliten den Merkur im Dezember 2025 erreichen. Unterwegs muss die Raumsonde neun Mal Planeten passieren, vor allem zum Entschleunigen: ein Mal die Erde im April 2020, danach dann zwei Mal die Venus und sechs Mal den Merkur.