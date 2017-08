Flugbahn der Raumstation ISS um gut 400 Meter erhöht

Mit einer planmäßigen Kurskorrektur stellt sich die Internationale Raumstation (ISS) auf kommende Manöver von bemannten Raumschiffen ein.



Die Flugbahn sei am Mittwoch um 440 Meter auf durchschnittlich 404,5 Kilometer über der Erde angehoben worden, teilte die Flugleitzentrale bei Moskau mit.