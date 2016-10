Flugzeug-Evakuierung wegen Galaxy Note 7: Probleme für Samsung?

Nach der Evakuierung eines Flugzeuges wegen eines brennenden Galaxy Note 7 könnten nun größere Schwierigkeiten auf Samsung zukommen, denn bei dem Modell soll es sich um ein bereits ausgetauschtes Smartphone handeln.



"Ich hörte einen Knall, als ob ein Plastikbeutel geplatzt wäre, dann kam Rauch aus meiner Tasche". So schildert Brian Green die Schrecksekunden, die er beim Boarding im Flugzeug erlebte. Auslöser des Schocks: Ein Samsung-Handy. Das Gerät fing Feuer, kurz nachdem es sich die Fluggäste bequem gemacht hatten in der Southwest-Airlines-Maschine, die sie am Mittwochmorgen eigentlich von Louisville im US-Bundesstaat Kentucky nach Baltimore bringen sollte.



"Ich zog das Telefon heraus und warf es auf den Boden, weil ich nicht wollte, dass es in meiner Hand explodiert", sagte Green dem lokalen Sender "Wave 3 News". Über etwa fünf Sitzreihen hinweg habe sich der Rauch der verkohlten Elektronik ausgebreitet. "Ich konnte sehen, wie das Telefon Teile des Teppichs verbrannte." Die Maschine wurde noch am Gate evakuiert, der Flug gestrichen. Die 75 Passagiere kamen zwar mit dem Schrecken davon. Doch für Samsung könnte der Vorfall noch sehr unangenehme Folgen haben.