Flugzeug wegen brennendem Samsung-Smartphone evakuiert

Die Brandgefahr beim Akku des neusten Samsung-Smartphones ist längst bekannt, der Hersteller hat inzwischen eine Rückrufaktion gestartet. Nun führte ein brennender Akku des Galaxy Note 7 zur Evakuierung eines Flugzeuges.



Ein Samsung-Smartphone des Modells Galaxy Note 7 hat gut einen Monat nach dem weltweitem Rückruf in einem Flugzeug in den USA kurz vor dem Start Feuer gefangen. Die noch am Gate stehende Maschine wurde in Louisville (Bundesstaat Kentucky) geräumt und der Flug nach Baltimore wurde gestrichen. Verletzte habe es nicht gegeben, berichteten US-Medien. Besonders unangenehm für Samsung: Bei dem Gerät handelte es sich dem Besitzer zufolge bereits um ein Austauschgerät, das er im Zuge des Rückrufs erhalten habe. Eine Bestätigung dafür vom Unternehmen gab es aber bislang nicht. Samsung hatte das Note 7 wegen Brandgefahr zurückgerufen.