"Folgen Entwicklung zu überall abrufbarem Fernseherlebnis"

Nach der Bündelung von GoldStarTV, Romance TV und Heimatkanal in einem Paket haben die Sender von Mainstream Media jüngst auch den Weg zu den Prime Video Channels gefunden. Welche Strategie das Unternehmen damit verfolgt und wie es in Sachen HD-Verbreitung weitergeht, verrät Firmen-Vorstand und Romance-TV-COO Tim Werner im Interview.

Tim Werner, Vorstand bei Mainstream Media Bild: © Schneider Press/John Farr

Seit gut einem Jahr ist GoldStar TV auf IPTV-Plattformen zuhause. Sind Ihnen Ihre Zuschauer gefolgt?



Tim Werner: Es sind uns viele Kunden gefolgt. Wir sind mit dem Kundenwachstum und den Nutzungszahlen, die wir nun genauer tracken können, sehr zufrieden. Das gilt auch für unsere anderen Sender Romance TV und Heimatkanal, die wir sukzessive ebenfalls über verschiedene OTT-Plattformen anbieten und insbesondere für unser Senderpaket "Fernsehen mit Herz".



Wie werden ihre Programme nun gesehen? Am Fernseher oder inzwischen mehr am Second Screen?



Werner: Bei Zattoo, einem unserer digitalen Plattformpartner, lässt sich eine fast genaue 50:50 Verteilung zwischen first und second Screen ausmachen. Das bestärkt uns in unserer digitalen Strategie und wir sind überzeugt davon, dass die Nutzung unserer Inhalte auf dem second Screen auch in Zukunft immer wichtiger wird.