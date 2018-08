Folgen des Brexits: Panasonic geht

Panasonic verlegt seinen Europasitz wegen Brexits nach Amsterdam.



Der japanische Elektronikhersteller Panasonic verlegt seinen Europasitz von London nach Amsterdam. Das sagte Panasonic-Europa-Geschäftsführer Laurent Abadie am Donnerstag der japanischen Zeitung "Nikkei Asian Review". Grund sei der Austritt Großbritanniens aus der EU im nächsten Jahr.