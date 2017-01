Football: Halbfinals live bei ProSieben Maxx und Sat.1

In zwei Spielen werden am Sonntag die Teilnehmer am 51. Super Bowl ermittelt. ProSieben Maxx und Sat.1 sind bei der Entscheidung live dabei.



Der 51. Super Bowl ist nur noch wenige Tage entfernt. Die beiden Teilnehmer werden an diesem Sonntag ermittelt und ProSieben Maxx und Sat.1 wechseln sich bei der Berichterstattung und Live-Übertragung geschickt ab, sodass der Fans der National Football League (NFL) nichts verpassen werden. Meldungen zu diesem Thema

Den Auftakt um 20.15 Uhr macht dabei ProSieben Maxx. Um 21.05 Uhr beginnt der Sender schließlich mit der Live-Übertragung des Spiels der Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons. Die Live-Übertragung setzt ab 22.30 Uhr Sat.1 fort, ehe ab 0.40 Uhr die Pittsburgh Steelers gegen die New England Patriots bei Sat.1 zu sehen sein werden.



Am Montag, den 30. Januar, strahlt ProSieben Maxx ab 1.50 Uhr zudem den Pro Bowl live aus, ehe es am Sonntag, den 5. Februar 2017 ab 20.15 Uhr mit dem Countdown zum Super Bowl ebenfalls live weitergeht. Den Super Bowl überträgt anschließend ab 22.55 Uhr schließlich Sat.1 live. Verfolgt werden können die ersten beiden Spiele zudem im Live-Stream auf ran.de und in der ran-App sowie über die jeweiligen Senderseiten.