Forbes-Liste: Netflix zweitgrößtes Digital-Unternehmen der Welt

Das US-Wirtschatfsmagazin präsentierte jüngst seine Liste der 100 einflussreichsten öffentlich gehandelten Unternehmen im Bereich IT, Hardware, Medien Online-Handel und Telekommunikation. Netflix belegte dabei hinter einem uneinholbaren Spitzenreiter den zweiten Platz.



Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" ist berühmt für seine Listen: Die Auflistung der 100 reichsten Menschen der Welt erregt Jahr für Jahr weltweites Interesse. Nun präsentierte die Redaktion des Business-Blattes eine Liste, die die weltweit einflussreisten Unternehmen, die hauptsächlich über digitale Kanäle operieren, unter die Lupe nimmt.