Forderung nach gleicher Mobilfunkqualität in Stadt und Land

Der Verband kommunaler Unternehmen hat sich für einen flächendeckenden Ausbau schneller Mobilfunknetze auch in ländlichen Gebieten ausgesprochen.



"Schnelles Internet ist so wichtig, wie Strom und Wasser", sagte die VKU-Hauptgeschäftsführerin Katharina Reiche in Berlin. "Deshalb müssen wir den Umbau der Funkloch- zur Gigabitrepublik als wichtigstes Infrastrukturprojekt anpacken."