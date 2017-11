Formel 1: ARD zieht Interesse an TV-Rechten angeblich zurück

Wo die Formel 1 ab der nächsten Saison in Deutschland übertragen wird, steht weiter in den Sternen. Mehreren Medienberichten zufolge scheidet die ARD nun aus dem Bieterverfahren um die TV-Rechte aus.



Vor dem letzten Rennen der Saison steht die Formel 1 in Deutschland fürs nächste Jahr sowohl im Pay-, wie auch im Free-TV ohne TV-Partner dar. Wie das Online-Magazin "Motorsporttotal.com" berichtet, zieht die ARD sich nun aus den Verhandlungen zurück, um sich in Zukunft hauptsächlich auf die Olympischen Spiele zu konzentrieren.