Formel 1: Liberty Media lässt Zuschauer weiter im Dunkeln

Noch immer ist nicht klar, wo ab 2018 die Formel 1 im deutschen Fernsehen laufen wird. An Bewerbern mangelt es wohl nicht. Jedoch betonte Formel-1-Vorstandschef Chase Carey gegenüber der DPA nochmal, die Übertragungsrechte "nicht öffentlich" verhandeln zu wollen.



In der Frage nach dem neuen TV-Vertrag für Deutschland will sich Formel-1-Vorstandschef Chase Carey bedeckt halten. "Wir sind in Verhandlungen, das sind aber Verhandlungen, die man vertraulich unter den Parteien führen sollte. Ich werde das nicht öffentlich verhandeln", sagte Carey der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka.