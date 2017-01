Formel 1: Liberty setzt Ecclestone als Geschäftsführer ab

Die Übernahme der Formel 1 durch Liberty Media ist auch vom Weltverband FIA genehmigt. Die neuen Besitzer dokumentieren den Machtwechsel gleich mit einer spektakulären Personalie und setzen den bisherige Geschäftsführer Bernie Ecclestone ab.



Einen frischen Anstrich will Liberty Media der Formel 1 verpassen. Das Medienunternehmen, das zum Imperium von John Malone gehört, hatte für insgesamt 8 Milliarden US-Dollar im September 2016 die Rennserie von der Investmentgesellschaft CVC übernommen. Nachdem die Aktionäre und auch der Weltverband FIA dem Deal zugestimmt haben, machen sich die neuen Besitzer daran, die eigenen Vorstellungen umzusetzen. Als erste Handlung wurde der langjährige Geschäftsführer Bernie Ecclestone abgesetzt.