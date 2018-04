Formel 1: Livestream F1 TV Pro startet im Mai

Eigentlich sollte der Formel-1-Livestream von Liberty Media schon längst am Start sein. Schließlich läuft die Saison bereits. Nun wird es zum Großen Preis von Spanien endlich so weit sein.



Das hauseigene Online-Angebot zur Formel lässt seit Saisonbeginn vor drei Wochen auf sich warten. Am Rande des Rennens in China am Wochenende teilten die Formula One Group nun mit, dass F1 TV Pro am 13. Mai beim Großen Preis von Spanien debütieren wird.