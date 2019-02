Formel 1: Nico Rosberg bleibt Experte bei RTL

Kurz vorm Start in die neue Saison hat RTL noch einmal Nägel mit Köpfen gemacht: Nico Rosberg bleibt Experte für die Formel 1 und bekommt mehr Sendezeit. Zudem hat auch Christian Danner mehr Einsätze.



Es sind nur noch knapp vier Wochen, ehe in Melbourne der Startschuss für die nächste Saison der Formel 1 fällt und die Königsklasse des Motorsports wieder um die Weltmeisterschaft kämpft. Mit dabei wird auch weiterhin Nico Rossberg sein, denn wie RTL am Dienstag mitteilte, hat der Kölner Sender nun den Vertrag mit seinem Formel-1-Experten verlängert. Zwei weitere Jahre wird Rosberg für den Privatsender vor der Kamera stehen und das Geschehen auf und neben der Strecke kommentieren.