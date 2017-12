Formel 1: Teams plädieren wohl wegen Reichweite für RTL

Vor Kurzem machten schon Berichte die Runde, RTL würde weiterhin alle Rennen der Formel 1 übertragen. Unterschrieben ist bislang noch nichts. Aber hinter den Kulissen brodelt bereits die Gerüchteküche.



Die "Bild" preschte Anfang des Monats vor und vermeldete bereits, dass die Formel 1 in Deutschland komplett im Free-TV verbleiben wird. Verlautbarungen des Rechteinhabers Liberty Media gab es dazu bislang noch nicht. Auch von den bisherigen TV-Partnern RTL und Sky gab es bisher noch keine Wasserstandsmeldung zu hören.