Formel 1 wahrscheinlich weiter im Free-TV

Es wurde schon ziemlich laut gemunkelt, die Formel 1 könne aus dem Free-TV verschwinden. Die neuen Besitzer betonen jedoch Gegenteiliges.



Die Formel 1 ist diese Saison wieder richtig spannend geworden. Nun aber drohte sie aus dem Free-TV zu verschwinden, da die Verträge für die Übertragungsrechte auslaufen.