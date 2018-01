Formel E: ARD mit Interesse an Rennen in Berlin

Nachdem die ARD nicht weiter von der DTM berichten wird, bemüht sie sich trotzdem weiter um Motorsport-Übertragungen. Im Visier: Die aufkommende Formel E.



Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld ist schon von Anfang an dabei, Mercedes steigt zur nächsten Saison ein. Die Formel E wird von Jahr zu Jahr attraktiver - nicht nur für Sportler und Hersteller, sondern auch für TV-Sender. Nun ist auch die ARD auf den Riecher gekommen.