Formel E: ARD und ZDF sichern sich drei Live-Rennen

ARD und ZDF werden in der am Samstag beginnenden Formel-E-Saison mindestens drei Rennen der vollelektrischen Motorsportserie live in ihren Hauptprogrammen zeigen.



SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, konnte sich mit dem Rechtehalter Discovery über eine entsprechende Vereinbarung verständigen. Diese beinhaltet neben Live-Übertragungsrechten auch umfassende Highlight-Rechte für alle medialen Verbreitungswege.