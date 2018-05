Formel E erstmals im Öffentlich-Rechtlichen

Morgen überträgt die ARD erstmals das deutsche Formel E Rennen auf dem Flugplatz Tempelhof. Den Rahmen dafür bilden die Pokalfinale der Frauen Männer. Und auch das ZDF wird in die Rennserie einsteigen.



Für die ARD-Übertragung wurde der Rennstart am morgigen Samstag extra um zwei Stunden nach hinten geschoben und beginnt deshalb ausnahmsweise erst um 18 Uhr. Eigentliche TV-Rechteinhaber bei der Formel E ist Eurosport. Dort läuft die Übertragung morgen auch wie gehabt - jedoch ausführlicher. Bereits ab 14 Uhr zeigt der Sportsender Vorberichte und Qualifying aus Berlin.