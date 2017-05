Formel E geht auf DMAX in heiße Phase

Die Formel-E-Saison startet in die zweite Hälfte und wird wieder vom Free-TV-Sender DMAX übertragen.



Am 13. Mai macht die Formel E an der Côte d'Azur Station. Das Rennen Monaco stellt einen Höhepunkt des Rennkalenders dar. DMAX überträgt ab 15.45 Uhr live aus Monte Carlo. Es ist das fünfte Rennen der Saison.