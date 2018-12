"Formel Eins"-Moderatorin Steffi Tücking ist tot

Die Fernseh- und Radiomoderatorin Steffi Tücking ist tot. Sie starb überraschend im Alter von 56 Jahren.



Die bekannte SWR3 Moderatorin Steffi Tücking ist in der Nacht zum Samstag in Baden-Baden völlig unerwartet gestorben, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Samstag mitteilte. Tücking war rund 30 Jahre lang Moderatorin bei der Popwelle SWR3. Bundesweit bekannt wurde sie insbesondere durch die ARD-Kultsendung "Formel Eins" in den 80er Jahren.