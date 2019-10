Formel1: Programmänderungen im TV wegen Taifunwarnung

RTL muss sein Programm wegen der Taifunwarnung in Japan ändern. Neben der Formel 1 ist noch ein weiteres Sport-Großereignis von dem Unwetter betroffen.



Das Wetter in Japan schlägt derzeit Kapriolen. Aufgrund eienr Taifunwarnung haben die Formel-1-Organisatoren das Qualifying daraufhin verschoben. Das hat natürlich auch Einfluss auf das hiesige TV-Programm.