Formel1 startet bei Sky, RTL und F1 TV - Erste Pole für Hamilton

Es gab noch nie eine so große Auswahl an Ausspielwegen für die Formel-1-Fans in Deutschland. RTL hatte den Nimbus der Exklusivität schnell wieder eingebüßt. Nun geht es wieder los.



Wer hätte das in den Tagen von Heidfeld, Glock, Rosberg und Co. gedacht?Mittlerweile gibt es mehr Stationen, die die Formel 1 übertragen, als deutsche Teilnehmer an den Rennen.



Sebastian Vettel im Ferrari und Nico Hülkenberg im Renault sind für hiesige Fans die letzten beider Moikaner in der Königsklasse des Motorsports und mit RTL, der F1-TV-App des Veranstalters Liberty und seit diesem Jahr wieder Sky streiten sich gleich drei Wettbewerber um die Gunst des Publikums. Mit den Silberpfeilen von Mercedes gibt es immerhin noch ein Werksteam aus Deutschland - ein ziemlich erfolgreiches obendrein.



Das unterstreichten die Stuttgarter auch zum Saisonstart wieder und holten mit ihren Fahrern Bottas und Fünffach-Champion Hamilton direkt die Doppel-Pole beim Großen Preis von Australien.