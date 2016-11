Forscher: Internet sorgt für differenzierte Sprache

In Zeiten von anonymen Foren und Hetzkommentaren in sozialen Netzwerken scheint die Sprache immer mehr zu verrohen. Eine Tendenz, die Sprachforscher nicht bestätigen wollen. Vielmehr sorge das Internet für eine sich weiter differenzierende Sprache.



Durch Facebook, Twitter und Co. verändert sich Sprache - doch nicht unbedingt zum Schlechteren. Davon sind Sprachforscher überzeugt. "Die meisten Nutzer im Internet wollen durch innovative sprachliche Strategien beeindrucken", sagt die Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Eva Gredel. "Die Sprache verroht dadurch nicht wirklich, sie differenziert sich nur mehr aus: Es geht darum, den Stil für seine Community zu finden", erläuterte die Sprecherin des Wissenschaftsnetzwerks "Diskurse digital" vor einer Konferenz zum Thema am Dienstag und Mittwoch in Mannheim.