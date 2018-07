Fortsetzung von "Deutschland 83" terminiert.

Die Prime Original Serie "Deutschland 86" steht in den Startlöchern.



Drei Jahre nach den Ereignissen aus "Deutschland 83" widmet sich die Serie wieder den Hauptfiguren Martin Rauch (Jonas Nay), seiner Tante Lenora (Maria Schrader). Martin kehrt aus der Verbannung ins Feld zurück und wird auf Missionen für die sozialistische Sache rund um den Erdball geschickt.



"Deutschland 86" wartet mit Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavinia Wilson, Florence Kasumba und den Hauptdarstellern Jonas Nay, Maria Schrader, Sonja Gerhardt und Sylvester Groth auf. Der Serienstart wurde von Amazon jetzt auf den 19. Oktober terminiert. "Deutschland 86" umfasst zehn neue Episoden und wird bei "Prime Video"verfügbar sein.